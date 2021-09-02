染疫個案6月底已歿卻沒通報 北市認8月31日才補登
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1名北市個案6月27日就身亡，指揮中心表示北市延遲通報；衛生局今天指出，死亡日期是院方至8月31日才補登，會呼籲以後要24小時內完成。
指揮中心指揮官陳時中於下午記者會上指出，今天新增1例死亡個案（案9933），但6月27日就已死亡，之所以拖這麼久才公布，主要是就診醫院沒有通報。
台北市衛生局表示，此案為聯合醫院中興院區個案，6月28日院方有上傳相關病歷摘要與死亡診斷書通報上傳，但個案死亡日期，院方8月31日才補登衛福部的通報系統。
衛生局指出，此案5月27日因新冠病毒感染併肺炎及呼吸衰竭入院治療並隔離，6月27日因新冠病毒感染併肺炎及呼吸衰竭死亡。
衛生局並呼籲各醫療院所，務必依規定於24小時內，落實個案死亡日期登錄，並回頭再檢查一次。
此外，北市新增1本土病例，為中山區30多歲男性，正在疫調中。
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