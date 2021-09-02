台灣每天仍有本土確診 金門機場快篩站不撤除

金門縣府今天表示，地區觀光產業公協會連署建請撤銷機場快篩站，但縣府也聽到民眾反對的聲音；考量COVID-19疫情台灣每天仍有本土確診者，目前不會撤除機場快篩站。

包括金門縣旅館、旅行、小客車租賃等在內的金門地區觀光產業公、協會及業者向縣府觀光處陳情表示，5月到8月遊客人次大減，影響在地觀光產業甚鉅，建議撤除機場快篩站，增加台金航線運能，期盼縣府在防疫與縣民生計間取得新平衡。

對此，縣長楊鎮浯表示，縣府也接獲很多民眾和民代來電表達強烈反對意見，擔心撤除快篩將造成防疫漏洞，讓金門保持多時的「零確診」破功。

楊鎮浯說，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情台灣地區每天仍有本土確診者，目前不會撤除機場快篩站；但他保證，會在快篩量能允許下，請民航站盡全力增加台金航線運能，期盼能達到觀光業者要求的防疫與生計新平衡。

縣府表示，因應疫情趨緩，9月學生陸續開學、中秋及國慶連假在即，縣府在滿足民眾緊急就醫、奔喪、基本交通需求等前提下，同步進行台金航線班機調整建議，已建議交通部民航局協調航空公司增加台金空運運能。

觀光處長丁健剛說明，縣府協調華信航空放大機型，以ERJ機型執飛、恢復金門－嘉義航線、金門－台中航線每日增為4班，以及金門－高雄航線配合增班；縣府同時協調立榮航空放大機型，以321機型執飛。

丁健剛表示，觀察近日訂位、實際搭載情形及縣府協助緊急機位的鄉親需求，初步已有效滿足民眾基本需求。

商品推薦