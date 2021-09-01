快訊

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

擬取消醫院免費PCR 柯文哲：疫情幾乎已消滅

中央社 / 台北1日電
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天表示，北市本週目前只有一例解隔前確診的個案，已經許多天沒有不明感染源的確診者，可以說疫情幾乎已經消滅掉了，正考慮是否繼續提供免費PCR服務。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲說，台北市今天新增一例個案，不過市民不用緊張，這例個案是之前一個確診者的家人，在解隔離之前確診。

柯文哲表示，這例個案的症狀很輕微，又有明確感染源，是安全的個案，且台北市本週目前只有這一例個案，已經有好幾天的時間沒有發現社區感染者，可以說台北市的疫情幾乎是已經消滅掉了。

柯文哲指出，台北市提供免費PCR核酸檢測的醫院昨天共協助1992人採檢，全數為陰性，因此他慢慢在思考，如果做了幾萬個才抓出一例個案，但每做一個人要花費新台幣3000元，必須考慮一下這個成本值不值得，免費PCR要做到什麼時候。

柯文哲強調，目前還在觀測期，社區裡可能還是有1、2個潛伏個案，今天又有28萬名高中以下學生開學，瞬間人流上升，所以還是要小心謹慎。

台北市副市長黃珊珊補充，今天新增的個案（案16110）是之前懷孕台電員工（案16001）的婆婆，與孫子從8月19日開始在家裡居家隔離，當時採檢是陰性，解隔離前轉為陽性。

黃珊珊說，案16110沒有任何接觸史，所以沒有匡列對象，也沒有擴散出去的狀況，所以即便社區裡面還是有潛藏的感染源，市民可以不用像之前那麼緊張，把自我防護做好就可以了。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

延伸閱讀

嗆謝志偉稱BNT接力 柯文哲：他們棒掉地 老郭撿起跑

五倍券加碼出爐 柯文哲宣布「台北熊好券」5種數位券

黃珊珊看到記者常臭臉 今自爆原因是這個

開學首日 柯文哲：人流瞬間上升 要做好防疫

相關新聞

北市新增1例本土病患 原來是台電確診孕婦的婆婆

中央流行疫情指揮中心今公布，台北新增1例本土病例案16110，為一位60多歲女性，因接觸到確診個案而被安排居家隔離，8月...

北市+1！柯文哲：確診者家人解隔前篩檢發現 算安全案例

台北市今天新增一例本土確診，為信義區個案。台北市長柯文哲今天表示，今天這一例大家不用緊張，這一例是確診者家人被隔離，解隔...

首例突破性感染機師驗出Delta 指揮中心加嚴機組員檢疫

日前一名長榮航空機師，案16066因打過兩劑疫苗且滿十四天後仍確診，成為首例機師「突破性感染」個案，指揮中心指揮官陳時中...

本土確診1例、境外5例 陳時中：為解隔離前採檢確診

國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官...

擬取消醫院免費PCR 柯文哲：疫情幾乎已消滅

台北市長柯文哲今天表示，北市本週目前只有一例解隔前確診的個案，已經許多天沒有不明感染源的確診者，可以說疫情幾乎已經消滅掉...

境外移入有2例突破性感染！另有1例本土改判境外

國內今日新增5例境外移入個案，分別自阿拉伯聯合大公國(案16106、案16107)、奈及利亞(案16108)、尼加拉瓜(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。