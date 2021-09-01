擬取消醫院免費PCR 柯文哲：疫情幾乎已消滅

台北市長柯文哲今天表示，北市本週目前只有一例解隔前確診的個案，已經許多天沒有不明感染源的確診者，可以說疫情幾乎已經消滅掉了，正考慮是否繼續提供免費PCR服務。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲說，台北市今天新增一例個案，不過市民不用緊張，這例個案是之前一個確診者的家人，在解隔離之前確診。

柯文哲表示，這例個案的症狀很輕微，又有明確感染源，是安全的個案，且台北市本週目前只有這一例個案，已經有好幾天的時間沒有發現社區感染者，可以說台北市的疫情幾乎是已經消滅掉了。

柯文哲指出，台北市提供免費PCR核酸檢測的醫院昨天共協助1992人採檢，全數為陰性，因此他慢慢在思考，如果做了幾萬個才抓出一例個案，但每做一個人要花費新台幣3000元，必須考慮一下這個成本值不值得，免費PCR要做到什麼時候。

柯文哲強調，目前還在觀測期，社區裡可能還是有1、2個潛伏個案，今天又有28萬名高中以下學生開學，瞬間人流上升，所以還是要小心謹慎。

台北市副市長黃珊珊補充，今天新增的個案（案16110）是之前懷孕台電員工（案16001）的婆婆，與孫子從8月19日開始在家裡居家隔離，當時採檢是陰性，解隔離前轉為陽性。

黃珊珊說，案16110沒有任何接觸史，所以沒有匡列對象，也沒有擴散出去的狀況，所以即便社區裡面還是有潛藏的感染源，市民可以不用像之前那麼緊張，把自我防護做好就可以了。

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