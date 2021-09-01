COVID-19患者逾92%痊癒 北市1本土改判境外移入

指揮中心宣布今天新增1例本土病例，為解除隔離前採檢確診，而5月11日以來的確診個案已有92.6%解隔離；北市另有1例本土病例經血清抗體等研判後，改判為境外移入病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

陳時中表示，今天新增的本土病例（案16110），為60多歲女性，因曾接觸其他確診個案，由衛生單位安排居家隔離，8月23日出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，因症狀輕微未就醫；8月31日進行解隔離前採檢，於今天確診（Ct值24）。個案隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

根據指揮中心統計，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月30日累計公布1萬4792名確診個案中，已有1萬3692人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天有1例從本土病例改判為境外移入病例的個案，這名個案是從美國返台的民眾，在台北市解除居家檢疫後，由於要再回美國，再度自費採檢時確診，初判為本土病例。

不過，羅一鈞說，由於後續抽血、血清檢驗結果出爐後，發現象徵近期感染的IgM陰性、象徵感染已久的IgG陽性，抗體結果也是陽性，加上原來發病日症狀為喉嚨異物感、耳鳴等，經主治醫師詢問，發現個案早在去年9月就曾間歇性出現相關症狀，認為只是慢性耳鼻喉症狀，並非急性COVID-19症狀。

羅一鈞指出，綜合症狀、血清抗體結果研判，個案應該屬於非近期感染，確診時Ct值為36，應該屬於時陰時陽的症狀，確定改判為境外移入。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計270萬7449例COVID-19相關通報（含269萬627例排除），其中1萬6001例確診，分別為1420例境外移入（原1例本土病例案16087，其8月30日血清抗體檢驗結果顯示為非近期感染，改判為美國境外移入），1萬4528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計836例COVID-19死亡病例，其中826例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市316例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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