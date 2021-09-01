首例突破性感染機師驗出Delta 指揮中心加嚴機組員檢疫
日前一名長榮航空機師，案16066因打過兩劑疫苗且滿十四天後仍確診，成為首例機師「突破性感染」個案，指揮中心指揮官陳時中今天公布其基因定序為Delta變異株，因此將從9月15日零時起加強機組員的返台檢疫規定。
陳時中表示，雖然該名機師的匡列者篩檢皆為陰性，但因為該名機師為Delta與過去Alpha株顯有不同，加上現在國際等因素，加上Delta變異株疫情持續嚴峻，傳播力強、發病時病毒量高，因此調整機組員的檢疫規定。
針對長程航班機組員：
一、未完整接種疫苗者：7天居檢(PCR採陰)+7天加強自主健康管理+D10、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。
二、完整接種者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：5天居檢(PCR採陰)+9天加強自主健康管理+D9、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。
短程航班機組員：
一、未完整接種疫苗者：14天加強自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。
二、完整接種疫苗者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：7天一般自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。
陳時中也表示，為確保機組員於國外執勤健康及安全，落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」，是關鍵機制，交通部民用航空局將持續督導，並加強職業安全衛生管理，提供健康服務、關懷諮商等，且妥善規畫派飛執勤頻率，以共同維護機組員身心健康。
▪【疫情專題】9月1日本土+1例 新增5境外、1死亡案例
▪【整理包】BNT疫苗將到貨 學生怎麼打？打過第一劑可加選嗎？
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言