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首例突破性感染機師驗出Delta 指揮中心加嚴機組員檢疫

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首例突破性感染機師驗出Delta 指揮中心加嚴機組員檢疫

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

日前一名長榮航空機師，案16066因打過兩劑疫苗且滿十四天後仍確診，成為首例機師「突破性感染」個案，指揮中心指揮官陳時中今天公布其基因定序為Delta變異株，因此將從9月15日零時起加強機組員的返台檢疫規定。

陳時中表示，雖然該名機師的匡列者篩檢皆為陰性，但因為該名機師為Delta與過去Alpha株顯有不同，加上現在國際等因素，加上Delta變異株疫情持續嚴峻，傳播力強、發病時病毒量高，因此調整機組員的檢疫規定。

針對長程航班機組員：

一、未完整接種疫苗者：7天居檢(PCR採陰)+7天加強自主健康管理+D10、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。

二、完整接種者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：5天居檢(PCR採陰)+9天加強自主健康管理+D9、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。

短程航班機組員：

一、未完整接種疫苗者：14天加強自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。

二、完整接種疫苗者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：7天一般自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。

陳時中也表示，為確保機組員於國外執勤健康及安全，落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」，是關鍵機制，交通部民用航空局將持續督導，並加強職業安全衛生管理，提供健康服務、關懷諮商等，且妥善規畫派飛執勤頻率，以共同維護機組員身心健康。

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