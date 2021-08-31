本土確診3例、死亡1例！確診機師匡26人全數陰性

國內新增4例COVID-19確定病例，分別為3例本土及1例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，前幾日機師出現突破性感染，採檢26人全數陰性，對社區的影響不大。

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例，均非居家隔離期間陽性者，為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，其中1例於今(2021)年 8月16日發病，另2例於8月30日發病。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16093)，為本國籍60多歲男性，8月8日於越南確診，8月28日搭乘醫療專機返台後至醫院採檢並治療，8月29日確診，8月30日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月29日累計公布14784位確診個案中，已有13676人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。另新竹曾傳出80多歲婦女因檢驗時陰時陽，陳時中表示，經查過去曾驗出陽性的儀器為同家藥廠機器，該案透過昆陽實驗室再行複驗，皆呈現陰性。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案16105)，為英國籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，自述6月曾於英國確診，8月17日持搭機前三日內檢驗陰性報告來台工作，入境後至集中檢疫所採檢陰性並檢疫，8月30日進行期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，集中檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,677,839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,660,833例排除)，其中15,995例確診，分別為1,414例境外移入，14,528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計835例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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