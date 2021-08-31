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竹縣守住「加零」 縣長楊文科：寶山長者複驗結果陰性

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
衛生局昨晚啟動快篩部隊進駐寶山鄉，篩檢了196人，結果均為陰性。圖／新竹縣政府提供
衛生局昨晚啟動快篩部隊進駐寶山鄉，篩檢了196人，結果均為陰性。圖／新竹縣政府提供

新竹縣成功守住「加零」！寶山鄉昨天傳出一名長者疑似確診，快篩部隊也進駐，引得民眾人心惶惶，新竹縣長楊文科今天向鄉親宣布好消息，證實該名長者PCR複驗結果為陰性。

楊文科表示，中午已經收到昆陽實驗室的通知，該名長者第3度PCR採檢結果為陰性，請民眾安心。

寶山鄉雙溪村昨天有一名8旬長者因車禍就醫，快篩為陽性，第1次PCR核酸檢測也呈現陽性反應，但因CT值在臨界點，還須複驗結果進一步研判，但衛生局昨晚就啟動快篩部隊進駐，而附近學區的2所學校也取消今天的返校日活動，避免群聚。

由於該名長者的2名兒子都在寶山鄉從事餐飲、服務等行業，與民眾接觸頻繁，為了慎重起見，衛生局立即啟動快篩部隊進駐，篩檢區域包括寶新路一段、明湖路、雙園路二段等，昨天晚上篩檢了196人，結果均為陰性。

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