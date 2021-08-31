獨／太太懷孕7個月「入境遭擋」 父心酸嘆不如外籍生

國內邊境管制，以專案申請方式「人道放寬」，許多跨國婚姻家庭，卻是看得到吃不到！一名孫姓男子表示，他跟泰籍老婆結婚，且太太已入籍，因懷有七個月身孕要回台灣待產，卻因為六月後停止核發簽證被阻擋在國門之外。

孫先生表示，他跟太太在今年4月初就在泰國駐台北辦事處登記結婚了，太太需要返回泰國進行後續面談，原定6月飛機返台，就可憑依親簽證換取合法居留證，但台灣卻在5月疫情全面停止核發簽證，導致夫妻團圓夢碎。

按照指揮中心規定，唯獨經緊急或人道考量等經專案許可者，可以允許入境，副指揮官陳宗彥也表示，自去年至今國內已核准外籍人士奔喪、陪產，甚至親屬病危等事由入境人不在少數，強調「只要個案提出申請就會盡力協助。」

孫先生表示，他跟老婆早就登記結婚也已入籍桃園，是合法配偶，甚至已懷孕7個月，他早在5月提出「入境特別許可」卡關三個月。「我先找移民署，移民署說要問衛福部，衛福部又說要問外交部，外交部說要問簽證組，要遞交文件和陳情函到駐外館處。」過程不只被互踢皮球，夫妻倆也得忍受未知的煎熬。

孫先生同時將結婚證書、太太胎兒超音波照、產檢證明、入籍證明一併檢附，「殊不知等了一個多禮拜，對方說很遺憾並不符合陪病、奔喪及陪產這三條件。」他很不解，指揮中心說要放寬人道考量，但外籍學生可以入境，但合法配偶卻無法團聚，這是什麼道理？

他表示，「你說要人道考量，當然可以提出申請，但這標準根本一點都不人道！」簽證組也表明，通不通過要看指揮中心，就算要該案核准入境，最多也只能待180天，就必須出境後重新在申請。

孫先生說，太太已經懷孕七個月，入境滿180天後就被迫返回泰國，孩子才剛出生不久，就沒媽媽在身邊餵奶照顧，「這樣哪裡人道？我太太是因為回泰國去進行結婚面談，卻就此無法入境，難道非得要讓孩子臨盆才算緊急嗎？」

指揮中心過去表示，境外生依照教育部專案入境，孫先生心寒道，泰國醫院也面臨醫療崩潰，甚至有孕婦去產檢染疫，「我相信台灣醫療，希望太太跟孩子能在國內自費生產，卻比不上學生就學，人道標準讓做父親十分心寒。」實際致電外交專案人員，也表示該案尚未通過人道考量，目前也未收到指揮中心針對該案放寬等相關公文。 太太也已經入籍在桃園的戶籍，卻仍舊無法核發居留證入境。圖／孫先生提供 太太在泰國醫院進行健康檢查證明。圖／孫先生提供 泰籍老婆已懷有七個月大身孕。圖／孫先生提供 孫先生已於4月初與泰籍老婆在駐泰國台北辦事處連線完成結婚登記。 申請入境特別許可檢附的陳情書。圖／孫先生提供 孫先生也檢附泰籍老婆的良民證，兩人皆為守法公民，卻因入境不允許，使夫妻被迫分離。圖／孫先生提供 駐泰國台北辦事處頒發的兩人的結婚登記證書。圖／孫先生提供

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