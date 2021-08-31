台中港停靠菲籍船員確診 4號碼頭沿線清消完成
中央疫情指揮中心30日公布境外移入確診個案中的菲律賓籍船員，船隻停靠台中港，台中港務分公司今天表示，4號碼頭、管制站沿線等相關區域，29日已完成清消。
針對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心30日公布新增本土確診個案3例，境外移入確診個案5例，其中一名境外移入個案是菲律賓籍船員，船隻目前自台中港4號碼頭移至12號碼頭。
台中港務分公司今天表示，29日接獲中央通知，針對4號碼頭、管制站沿線區域進行清理、消毒，當天已完成環境清消。
台中市衛生局指出，這名確診的菲籍船員，已送醫隔離治療中，船上其餘40名船員都進行核酸檢測（PCR），結果都是陰性。所有船員都在船上自主健康管理，並未上岸，沒有進入市區。
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