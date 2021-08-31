快訊

獨家專訪黨產會主委林峯正：再3年完成消滅黨產會目標

美駐聯合國前大使：台灣不是阿富汗 環球時報說法可恥

台中港停靠菲籍船員確診 4號碼頭沿線清消完成

中央社 / 台中31日電
台中港傳船員染疫確診，港區昨天全面消毒。記者游振昇／ 翻攝
台中港傳船員染疫確診，港區昨天全面消毒。記者游振昇／ 翻攝

中央疫情指揮中心30日公布境外移入確診個案中的菲律賓籍船員，船隻停靠台中港，台中港務分公司今天表示，4號碼頭、管制站沿線等相關區域，29日已完成清消。

針對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心30日公布新增本土確診個案3例，境外移入確診個案5例，其中一名境外移入個案是菲律賓籍船員，船隻目前自台中港4號碼頭移至12號碼頭。

台中港務分公司今天表示，29日接獲中央通知，針對4號碼頭、管制站沿線區域進行清理、消毒，當天已完成環境清消。

台中市衛生局指出，這名確診的菲籍船員，已送醫隔離治療中，船上其餘40名船員都進行核酸檢測（PCR），結果都是陰性。所有船員都在船上自主健康管理，並未上岸，沒有進入市區。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新北Ct值高個案 加驗血清抗體

接種高端疫苗後死亡 累計6例

台中港菲律賓籍船員確診 同船40人篩檢都陰性

台中港停靠菲籍船員確診 同船40人PCR都陰性

相關新聞

傳有百萬AZ疫苗下午抵台 指揮中心：記者會將說明

疫苗抵台進度備受各界關注，據傳今天會有一百萬劑AZ疫苗於下午3時25分抵台。目前指揮中心與桃機尚未證實。指揮中心發言人莊...

獨／太太懷孕7個月「入境遭擋」 父心酸嘆不如外籍生

國內邊境管制，以專案申請方式「人道放寬」，許多跨國婚姻家庭，卻是看得到吃不到！一名孫姓男子表示，他跟泰籍老婆結婚，且太太...

台中港停靠菲籍船員確診 4號碼頭沿線清消完成

中央疫情指揮中心30日公布境外移入確診個案中的菲律賓籍船員，船隻停靠台中港，台中港務分公司今天表示，4號碼頭、管制站沿線...

新北Ct值高個案 加驗血清抗體

新北市昨新增3例新冠肺炎確診，因3例Ct值皆在30以上，市府推測是舊案，並針對前天三峽群聚案10名確診者加驗血清抗體，研...

美返台確診 跑6縣市 目前匡列全採陰

台北市昨天本土+0，不過前天新增的2例本土確診中，自美返台的案16087，因曾跑遍6縣市、足跡眾多，北市府截至30日晚間...

新竹寶山鄉疑有確診 篩檢196人全陰性

疫情趨緩，新竹縣已超過一個月維持本土確診個案「加零」，但寶山鄉雙溪村辦公大樓昨晚出現大批排隊人潮，現場有穿著隔離衣的工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。