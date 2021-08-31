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傳百萬AZ疫苗下午從泰國運抵台灣 指揮中心給答案

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傳有百萬AZ疫苗下午抵台 指揮中心：記者會將說明

聯合報 / 記者邱瓊玉謝承恩董俞佳／台北即時報導
傳又有疫苗今天下午將抵台。本報資料照片
傳又有疫苗今天下午將抵台。本報資料照片

疫苗抵台進度備受各界關注，據傳今天會有一百萬劑AZ疫苗於下午3時25分抵台。目前指揮中心與桃機尚未證實。指揮中心發言人莊人祥表示，將在下午記者會說明。

名嘴王瑞德、綠營立委王定宇都在自己的臉書粉絲團上暗示，指今天會有百萬劑疫苗來台。

據了解，這些「疫苗」是台灣自購的AZ疫苗。消息人士指出，華航CI834將會載運一批AZ(牛津)疫苗抵台，該航班將自泰國曼谷出發，表定時間今午3時25分運抵桃園機場。

指揮中心發言人莊人祥表示，將在下午記者會說明。對於數量、抵台時間，莊說，現不便回應。

若今天也到貨，將是4天來第3批疫苗到貨。前兩批分別是8月27日到貨26.5萬劑AZ，8月29日捷克捐贈3萬劑莫德納疫苗。

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