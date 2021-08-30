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免費供住宿新生1萬劑快篩試劑 台大籲中央：打疫苗才是根本

台中港停靠菲籍船員確診 同船40人PCR都陰性

中央社 / 台中30日電
台中港務分公司27日上午進行消毒作業。（民眾提供）中央社
台中港務分公司27日上午進行消毒作業。（民眾提供）中央社

中央疫情指揮中心今天公布境外移入確診個案中的菲律賓籍船員，船隻停靠台中港，船上40名船員都進行核酸檢測。台中市衛生局今晚表示，40人篩檢都陰性，在船上自主健康管理。

針對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心今天公布新增本土確診個案3例，境外移入確診個案5例，其中一名境外移入個案是菲律賓籍船員，船隻目前停靠於台中港4號碼頭。

台中市衛生局指出，這名確診的菲籍船員，已經送醫隔離治療中，船上其餘40名船員都進行核酸檢測（PCR），結果都是陰性。目前所有船員都在船上自主健康管理，並未上岸，沒有進入市區。

新冠肺炎 COVID-19

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