台中港停靠菲籍船員確診 同船40人PCR都陰性

近期疫情逐漸趨緩，新竹縣都保持「加零」，但寶山鄉雙溪村辦公大樓今天晚間卻出現大批排隊人潮，現場也有穿著隔離衣的工作人員，讓民眾心慌慌。新竹縣政府衛生局表示，寶山鄉有一名8旬長者因車禍就醫，被驗出有新冠肺炎病毒，但因CT值在臨界點，目前仍待複驗結果進一步研判，但為慎重起見，已啟動快篩部隊進駐，今晚篩檢196人，結果均為陰性。

2021-08-30 21:09