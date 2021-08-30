雲林19歲男大生印尼入境迎開學 檢疫期採檢確診治療中

國內今天新增3例本土確診個案、5例境外移入個案，其中1例境外移入個案為19歲本國籍學生，長年住印尼，因開學在即，本月27日從印尼返台，準備回到雲林縣的大學，持3日內PCR檢驗陰性報告入境，檢疫期間由檢疫所安排採檢結果確診，目前收治外縣市醫院，尚未回到雲林，因此沒有縣內足跡，請民眾放心，但仍要做好個人防疫措施。

縣府表示，該境外移入個案16101是在8月27日入境，持有3日內PCR檢驗陰性報告，入境時無症狀，後搭乘防疫計程車至外縣市集中檢疫所居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，29日由集中檢疫所安排採檢，當日採檢結果PCR陽性，目前由外縣市安排在醫院治療。

縣府指出，各級學校已完成全面環境清潔及消毒，並請各班教室空氣保持流通，各座位保持公尺社交距離，師生上課必須全程戴口罩，每節下課勤洗手，只有食用午餐時才可拿下口罩，同時需用防疫隔板。

縣府說，男大生CT值34.7，不具傳染力，但仍呼籲民眾務必做好防護措施，落實防疫生活化，避免產生破口；據悉，該生在台有3名家人，不過因才剛入境，還未與家人接觸，因此縣府衛生局無匡列居隔者。 境外移入個案16101是本國籍男大生，長年住印尼，因開學在即，準備返雲林縣大學念書，8月27日入境後檢疫，檢疫期間採檢確診。記者陳苡葳／翻攝

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