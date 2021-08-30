突破性感染機師境外旅館合格 無不當外出接觸史
國內首度出現機師突破性感染COVID-19，中央流行疫情指揮中心今天說，據航空公司報告，這名機師境外入住旅館經檢視合格，且機師無不當外出接觸史，持續調查染疫原因。
指揮中心28日公布，國內首度出現機師突破性感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。
指揮中心指揮官陳時中下午在記者會說，這名機師（案16066）已完成接種2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，且接種滿14天以上，匡列26名接觸者核酸檢測（PCR），已檢驗24人，全數陰性，另2人待採檢。
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