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美返台女完整足跡！5天狂搭公車、台鐵、捷運跑3縣市

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市確診個案16087曾到知名甜店店「深夜裡的法國手工甜點」。圖／截自Google Map
北市確診個案16087曾到知名甜店店「深夜裡的法國手工甜點」。圖／截自Google Map

中央昨日公布台北新增2例本土案例，其中美國返台年輕女性案16087，在出境前曾跑遍6縣市，足跡眾多，台北市政府在調閱其電信足跡及實聯制後，今公布該個案完整公共場域活動史，北市衛生局表示，該個案搭乘的大眾交通工具，以及足跡涉及場域均已完成清消。

衛生局說明，案16087因準備出境，於8月28日前往北市聯醫仁愛院區自費採檢，結果陽性確診，感染源尚待釐清。

該個案曾在8月21日下午3時14分至4時43分，搭乘客運1881從捷運圓山站至宜蘭礁溪站；8月22日下午2時12分至3時57分，搭乘台鐵自強號從宜蘭站至台北車站。

8月23日下午4時41分至4時52分，搭乘捷運行天宮站至大橋頭站，晚間8時30分至10時，在家樂福重慶店待了2小時30分鐘。

8月25日下午3時14分至3時48分，搭乘617公車自民權松江路口站至大湖公園站，下午4時43分至5時11分，搭乘617公車自大湖公園站至民權龍江路口站。

8月26日早上8時至11時30分，搭乘台鐵莒光號自台北車站至花蓮車站；8月27日下午4時30分至7時05分，搭乘台鐵普悠瑪號自花蓮站至台北車站，晚間7時12分至7時29分搭乘捷運台北車站至大安站，9時33分至9時49分從捷運大安站至東門站，轉乘中和新蘆線至行天宮站。

8月28日早上8時至8時30分，搭乘41公車自捷運行天宮站至仁愛敦化路口站，9時30分至10時，搭乘685公車從聯合醫院仁愛院區至民權龍江路口站，下午4時至4時50分前往三創生活園區，下午5時至5時30分在光華商場。

衛生局表示，該個案曾搭乘的客運、公車、捷運及火車均已完成清消，曾到過的家樂福重慶店、三創生活園區及光華商場已在8月29日完成清消、8月30日停業1天。

至於該個案最早爆出足跡的「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」，店家分別在臉書公告於8月22日及8月23日出現確診者足跡，衛生局昨日也在防疫記者會上證實有其活動史，今日公布的足跡卻不見這兩家店，實際原因衛生局表示稍後才會解釋。

北市確診個案16087公共場域活動史。圖／北市衛生局提供
北市確診個案16087公共場域活動史。圖／北市衛生局提供

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