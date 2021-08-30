北市確診者趴趴走 36接觸者PCR陰性40人待採

台北市一名確診者（案16087）足跡遍及6縣市，衛生局今天表示，已匡列76名接觸者並安排PCR核酸檢測，目前已採檢36人，結果皆為陰性，另外40人則分別安排在今天及明天採檢。

台北市衛生局今天表示，案16087相關接觸者共76人，其中8人居家隔離、68人自主健康監測，居家隔離者昨天已完成採檢，結果皆為陰性，自主健康監測者則有28人已完成採檢，結果同樣為陰性。

衛生局指出，剩餘40名自主健康監測者中，39人將在今天完成採檢，另外1人則在明天採檢，將視疫調結果陸續增列匡列對象。

衛生局昨天表示，案16087為自美國返台民眾，已接種過2劑BNT疫苗，因要再回美國而自費進行PCR核酸檢測，昨天確診，CT值高達36、風險低，曾搭乘捷運、公車、火車，足跡遍布雙北、桃園市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣6縣市。

此外，衛生局表示，昨天公布的另外一例本土個案（案16077）共匡列相關接觸者20人，其中4人居家隔離、16人自主健康監測，居家隔離者已完成採檢，結果皆為陰性，今天安排16名自主健康監測者採檢。

衛生局表示，兩名個案的足跡已經在處理中，預計今天公布。

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