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首例機師突破性染疫 鄭文燦：24人採陰2人待結果

中央社 / 桃園30日電

桃園市長鄭文燦今天表示，中央流行疫情指揮中心日前公布，有機師出現突破性感染，26名接觸者中有24人採檢陰性，另2人正等待結果，他說，入境管制應提高標準，國境守護要列為最優先。

疫情指揮中心28日公布，國內首度出現機師突破性感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），指揮中心說明，這名突破性感染COVID-19的機師案16066，已完成接種2劑AZ疫苗，且接種滿14天以上。

鄭文燦在上午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議中表示，案16066機師接觸對象匡列26人，經安排採檢有24人陰性，2人早上採檢正等待結果，請桃園市政府衛生局針對入境以及跨縣市個案，若有足跡要調查並進行清消，如果有接觸者要做匡列、隔離不能鬆懈。

鄭文燦指出，疫情正在收斂，桃園市近期沒有本土確診個案，但境外移入個案不少，因此入境的管制應該要提高標準，從嚴管制，要達到清零的目標並不容易，「國境的守護要列為最優先的優先」。

鄭文燦說，目前桃園市居家隔離的人數有46人，這幾天還有一些零星的本土個案，絕對不能夠掉以輕心，桃園市正在緩坡式的解封，但這些個案都有可能形成群聚感染，請民眾要保持個人的防護基本規範，口罩、消毒，量體溫及實聯制還是要遵守。

新冠肺炎 COVID-19

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