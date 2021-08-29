北市確診者曾赴家樂福重慶店 30日停業1天

台北市衛生局今天晚間公布案16087足跡，除了三創生活園區及光華商場外，個案還到過家樂福重慶店，預計明天說明相關細節。家樂福表示，已安排重慶店進行消毒，明天將停業一天。

台北市衛生局今天晚間表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診者案16087於發病前14日內曾到過台北市3家賣場，包含三創生活園區、光華商場以及家樂福重慶店，已通知業者進行環境清消並加強工作人員健康監測。

為此，三創生活園區29日提早打烊、30日停業1天；光華商場則公告30日、31日全館公休消毒。

衛生局表示，案16087的接觸者與風險對象中，38人已完成PCR採檢，其中34人結果為陰性、4人仍在等待報告。目前正在比對個案疫調資料與電信足跡，預計明天可以進一步說明。

家樂福表示，今天下午接到衛生單位通知後，已經安排好消毒公司，重慶店待會就會進行消毒，明天將停業一天，31日恢復正常營業。

台北市政府副發言人魏佑任表示，因案16087活動史較多，須交叉比對個案自述、調閱電信足跡才能公佈完整資訊，將盡力兼顧正確性與即時性，以符合大眾期待。

案16087為自美國返台民眾，已接種過2劑BNT疫苗，因要再回美國而自費進行PCR核酸檢測，昨天確診，CT值36，曾搭乘捷運、公車、火車，足跡遍布雙北、桃園市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣6縣市。

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