首見機師突破性感染 匡列26接觸者採檢結果出爐

國內首度出現機師突破性感染COVID-19，指揮中心今天表示，個案Ct值25，匡列26名接觸者，採檢暫無陽性。指揮中心研擬，未來研議加嚴接種過2劑疫苗機組員的檢疫規定。

中央流行疫情指揮中心昨天公布，國內首度出現機師突破性感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。指揮官陳時中今天下午在記者會中說明，這名突破性感染COVID-19的機師（案16066），已完成接種2劑AZ疫苗，且接種滿14天以上，匡列26名接觸者進行PCR檢驗，已採檢21人，其中19人陰性，2人檢驗中，無人陽性；待採檢5人。

國內首見突破性感染COVID-19的機師，其足跡將由地方政府公布。下午記者會中有媒體問及，接種完整2劑且滿14天機組員檢疫措施是否趨嚴。陳時中坦言，打完2劑疫苗仍有感染風險，將檢視機組員國內外管理是否有疏漏，但不論檢視結果如何，管理規範將以加嚴為目標。

自28日起，交通部民航局已要求未完整接種疫苗的長程航班機組員，皆須進行5到7天居家檢疫，且不可在自宅檢疫，須入住防疫旅館或公司的防疫宿舍。指揮中心研擬，因應此案，未來研議加嚴接種過2劑疫苗機組員的檢疫規定。

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