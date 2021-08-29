甜點及拉麵店足跡都是他 2劑BNT仍確診足跡遍6縣市

中央流行疫情指揮中心今公布北市有2例本土，病患一男一女，年齡介於20多歲至50多歲，分別住在中山區及北投區，兩例感染源不明，還在釐清當中，其中一例本土案16087在美國已打過2劑BNT疫苗，回台後在台北及其他5縣市足跡眾多，包含知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」及拉麵神店「麵屋一燈」。

衛生局說明，案16087在今年5月及6月在美國施打過2劑BNT疫苗，7月23日從美國入境返台，入境前及8月5日居家檢疫期滿前採檢均為陰性，因又準備前往美國，8月28日自費採檢陽性，CT值36。

由於案16087足跡涉及場域包含台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣及花蓮縣，足跡眾多，北市眾多餐廳都有其足跡，包含今天傳出確診足跡的「深夜裡的法國手工甜點」及「麵屋一燈」。

衛生局表示，目前已經要求北市所有足跡涉及場域相關業者進行清消，相關人員需自我健康監測及配合採檢，足跡部分比對電信足跡及實聯制後再公布；目前已安排8人居家隔離、擴大採檢35人，合計43人安排採檢。

截至今天早上已經完成21人採檢，其中3人陰性，下午再採檢18人，剩餘3人明天繼續採檢，後續也會追蹤所有接觸者及擴大採檢的結果；由於該個案已在美國接種2劑疫苗，後續檢體也會送中央檢測。

同時也通知其他5縣市衛生單位進行疫調及通知業者清消，該個案跨縣市所搭乘的捷運、公車、火車等交通運輸，也會比對足跡後，公布搭乘時間提醒民眾自我健康監測。

北市另一本土病患案16077，足跡較為單純，目前正在調閱電信足跡及實聯制，若有需要公布的足跡後續會公開，目前已匡列4位接觸者並安排採檢，其中1位採檢結果陰性，其餘採檢報告尚在等待中。

衛生局表示，北市上周確診個案為10例，8月22日至28日本土案例為1例，儘管病例數逐漸減少，但雙北仍有零星感染源不明的確診者，呼籲民眾還是要做好防疫措施、減少聚會，必要時可前往北市7家醫院採檢。

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