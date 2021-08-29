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新北增11確診！三峽群聚案足跡公布 白沙灣、藏壽司入列

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新北三峽群聚案怎麼傳？ 侯友宜用一張圖說清楚

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北三峽群聚案關係圖。圖／新北衛生局提供
新北三峽群聚案關係圖。圖／新北衛生局提供

新北市今一口氣暴增11例，其中三峽多達10例確診，市長侯友宜表示這是家庭群聚，他也用確診關係圖說明家族染疫成員，整個家庭12人有10人確診，其中9人Ct值大於30，研判已染疫一段時間，加上板橋大遠百確診櫃姐，11例共匡列364人、60人居家隔離，目前採檢皆陰性，還會持續追查。

侯友宜用圖卡說明，案16072為1名爸爸，近期因胃痛安排胃鏡檢查，前天到醫院時採檢陽性，雖Ct值已經31，考量目前防疫指引仍要匡列同住家人，採檢出來其他9名家人包括案妻、長子、次子、長女、次女、案妻妹、妹夫、外甥、外甥女通通確診。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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