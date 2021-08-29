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新北增11確診！三峽群聚案足跡公布 白沙灣、藏壽司入列

大遠百停業清消 新北：全數快篩陰性才准復業

中央社 / 新北29日電
板橋大遠百昨天因有員工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診停止營業清消。記者王敏旭／攝影
板橋大遠百昨天因有員工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診停止營業清消。記者王敏旭／攝影

板橋大遠百昨天因有員工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診停止營業清消。新北市政府指出，已要求百貨公司全數員工持快篩陰性結果證明入場並經過市府檢查後，始得營業。

新北市政府經濟發展局表示，疫情雖已穩定控制中，但不能有絲毫懈怠，已於28日要求百貨公司業者即刻辦理企業快篩程序。

經發局表示，大遠百針對員工及含具風險傳播期間臨時人力篩檢，由於快篩總數及結果尚無法全數釐清，為充分掌握職場防疫作為，今天仍暫停營業。

經發局強調，大遠百後續須全數員工持快篩陰性結果證明才能入場，同時需經過市府防疫措施檢查符合相關規定後，始得營業。

新冠肺炎 COVID-19

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