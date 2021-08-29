快訊

又有疫苗抵台！捷克捐贈3萬劑莫德納 下午將抵桃機

新北1例大遠百員工 三峽出現家庭群聚！10例是同住家人

新北出現家庭群聚 陳時中：不取消家人共食免隔板

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
指揮中心記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
指揮中心記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

國內今天新增13例本土個案，其中10例為新北家庭群聚個案，外界關心指揮中心是否會取消家人共桌不需隔板和梅花座的防疫規定。指揮中心指揮官陳時中表示，不會改變此規定。

陳時中表示，除非家庭成員在家天天也使用隔板飲食，且在家裡共餐的機會遠大於在外共餐機會，因此家庭群聚的機會本來就高很多。

他說，這次新北的個案是典型的家庭群聚，屬於親密生活的在一起的群聚事件。親密家人接觸造成小孩染疫的話，可能對校園有影響，但不會因為這樣就加嚴學校的管理。

陳時中解釋，因在學校裡面必然要戴口罩，老師上課也要把口罩戴好，因此沒有什麼要加嚴的措施，但要求落實既有防疫行動。

國內今天新增13例本土個案，其中10例為新北家庭群聚個案，外界關心指揮中心是否會取消家人共桌不需隔板和梅花座的防疫規定。指揮中心指揮官陳時中表示，不會改變此規定。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今天新增13例本土個案，其中10例為新北家庭群聚個案，外界關心指揮中心是否會取消家人共桌不需隔板和梅花座的防疫規定。指揮中心指揮官陳時中表示，不會改變此規定。圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

去捐血恐群聚？ 阿中：到捐血室捐

病人回流醫院用血需求增 陳時中鼓勵捐熱血

評陳時中被神格化 藍委：他自認永不會犯錯

【重磅快評】 在人民前稱「痛苦」 陳時中的告解太廉價

相關新聞

確診+0止步 本土+13 新北現家庭群聚

隨著兩天的本土零確診，今天本土加零破功！國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。指揮中心指揮官陳...

「加零」扛不住了？ 新北疑再爆群聚感染恐雙位數確診

新北市已經維持4天沒有感染源新增，但名嘴周玉蔻今天上午卻在臉書突然發文附上12隻猴子，意有所指。據了解，除新北昨有大遠百...

確診停業員工怨沒被通知還要上班 板橋大遠百說分明

新北板橋大遠百驚傳櫃姐確診，約1500名員工經過1天篩檢後，報告尚未全數提交市府，須再停業1天，然而不少員工控訴公司沒有...

捷克捐贈3萬莫德納 下午將抵桃機

又有3萬劑莫德納疫苗將抵台！指揮中心指揮官陳時中表示，捷克政府於7月26日宣布要捐贈我國3萬劑疫苗，很感謝駐外單位的努力...

新北出現家庭群聚 陳時中：不取消家人共食免隔板

國內今天新增13例本土個案，其中10例為新北家庭群聚個案，外界關心指揮中心是否會取消家人共桌不需隔板和梅花座的防疫規定。...

板橋大遠百逾1500名員工快篩 繼續停業等通知

板橋大遠百員工染疫，昨天停業一天，逾1500名員工進行快篩；遠百今天表示，目前暫時沒有恢復營業，不過，篩檢報告已送到新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。