新北出現家庭群聚 陳時中：不取消家人共食免隔板
國內今天新增13例本土個案，其中10例為新北家庭群聚個案，外界關心指揮中心是否會取消家人共桌不需隔板和梅花座的防疫規定。指揮中心指揮官陳時中表示，不會改變此規定。
陳時中表示，除非家庭成員在家天天也使用隔板飲食，且在家裡共餐的機會遠大於在外共餐機會，因此家庭群聚的機會本來就高很多。
他說，這次新北的個案是典型的家庭群聚，屬於親密生活的在一起的群聚事件。親密家人接觸造成小孩染疫的話，可能對校園有影響，但不會因為這樣就加嚴學校的管理。
陳時中解釋，因在學校裡面必然要戴口罩，老師上課也要把口罩戴好，因此沒有什麼要加嚴的措施，但要求落實既有防疫行動。
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