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捷克捐贈3萬莫德納 下午將抵桃機
又有3萬劑莫德納疫苗將抵台！指揮中心指揮官陳時中表示，捷克政府於7月26日宣布要捐贈我國3萬劑疫苗，很感謝駐外單位的努力，在台北時間8月27日凌晨自布拉格機場起運，今天下午會抵達桃園國際機場。
指揮中心今表示，經捷克衛生部與我國駐捷克代表處通力合作安排，已於台北時間8月27日凌晨自布拉格機場啟運，預計8月29日下午抵達桃園國際機場。該批莫德納疫苗抵台後，將於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。
指揮中心說，值此全球疫苗供不應求時刻，捷克伸出援手提供這批疫苗，給予國内疫情防治極大幫助，指揮中心謹向捷克政府與民眾至上誠摯謝意。
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