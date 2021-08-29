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又有疫苗抵台！捷克捐贈3萬劑莫德納 下午將抵桃機

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捷克捐贈3萬莫德納 下午將抵桃機

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
指揮中心記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
指揮中心記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

又有3萬劑莫德納疫苗將抵台！指揮中心指揮官陳時中表示，捷克政府於7月26日宣布要捐贈我國3萬劑疫苗，很感謝駐外單位的努力，在台北時間8月27日凌晨自布拉格機場起運，今天下午會抵達桃園國際機場。

指揮中心今表示，經捷克衛生部與我國駐捷克代表處通力合作安排，已於台北時間8月27日凌晨自布拉格機場啟運，預計8月29日下午抵達桃園國際機場。該批莫德納疫苗抵台後，將於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮中心說，值此全球疫苗供不應求時刻，捷克伸出援手提供這批疫苗，給予國内疫情防治極大幫助，指揮中心謹向捷克政府與民眾至上誠摯謝意。

指揮中心說，謹向捷克政府與民眾至上誠摯謝意。圖／中央流行疫情指揮中心提供
指揮中心說，謹向捷克政府與民眾至上誠摯謝意。圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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