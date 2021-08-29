確診+0止步 本土+13 新北現家庭群聚

隨著兩天的本土零確診，今天本土+0破功！國內今天新增本土個案13例、境外移入10例，另新增一例死亡個案。指揮中心指揮官陳時中說，有9例為案16072的同住家人。

今新增13例本土病例，為6男7女，年齡介於未滿5歲至50多歲，其中9例為居家隔離期間陽性者，發病日介於今年8月16日至8月28日，個案分布為新北市11例、台北市2例；其中9例為已知感染源、4例關聯不明。

陳時中表示，該家庭因家庭擁擠，因此除一名小孩外，其餘家庭成員都感染。

新增1例死亡個案，案16067為菲律賓籍60多歲男性，8月26日出現發燒症狀，8月27日入境我國後即送醫採檢確診，並於同日死亡。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月27日累計公布1萬4755位確診個案中，已有1萬3673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

另新增10例境外移入個案，為7男3女，年齡介於10多歲至60多歲，分別自中國、柬埔寨、美國、緬甸、巴基斯坦及越南入境，入境日介於8月15日至8月28日。

截至目前國內累計1萬5983例確診，分別為1408例境外移入，1萬4522例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計834例新冠肺炎死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另9例為境外移入。

國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供 出現家庭群聚。圖／中央流行疫情指揮中心提供 國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供 國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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