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新北1例大遠百員工 三峽出現家庭群聚！10例是同住家人

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確診+0止步 本土+13 新北現家庭群聚

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
指揮中心記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
指揮中心記者會第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

隨著兩天的本土零確診，今天本土+0破功！國內今天新增本土個案13例、境外移入10例，另新增一例死亡個案。指揮中心指揮官陳時中說，有9例為案16072的同住家人。

今新增13例本土病例，為6男7女，年齡介於未滿5歲至50多歲，其中9例為居家隔離期間陽性者，發病日介於今年8月16日至8月28日，個案分布為新北市11例、台北市2例；其中9例為已知感染源、4例關聯不明。

陳時中表示，該家庭因家庭擁擠，因此除一名小孩外，其餘家庭成員都感染。

新增1例死亡個案，案16067為菲律賓籍60多歲男性，8月26日出現發燒症狀，8月27日入境我國後即送醫採檢確診，並於同日死亡。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月27日累計公布1萬4755位確診個案中，已有1萬3673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

另新增10例境外移入個案，為7男3女，年齡介於10多歲至60多歲，分別自中國、柬埔寨、美國、緬甸、巴基斯坦及越南入境，入境日介於8月15日至8月28日。

截至目前國內累計1萬5983例確診，分別為1408例境外移入，1萬4522例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計834例新冠肺炎死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另9例為境外移入。

國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供
出現家庭群聚。圖／中央流行疫情指揮中心提供
出現家庭群聚。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今天新增本土個案13例，境外移入10例，另新增一例死亡個案。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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