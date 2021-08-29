第七輪開放29歲以上預約AZ 指揮中心下午記者會說明

29歲以上民眾今天開始第七輪疫苗接種預約，系統開放至8月31日中午12時。預約情形，指揮中心下午2時舉行疫情記者會，由指揮官陳時中對外說明。

第七輪公費接種提供AZ疫苗，施打對象為7月19日預約前登記，29歲以上，即1992年12月31日以前出生者，還有滿18歲的第九類民眾，大約有100萬人。接種時間為9月3日至9月10日。

另，捷克捐贈我國的3萬劑莫德納疫苗，原訂昨天抵台。但因出貨航班重新調整，將延至今天下午到貨。

商品推薦