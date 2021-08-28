巴拿馬籍貨輪船長死亡後確診 相關接觸者匡列25人

巴拿馬籍貨輪船長因身體不適臨時入港，送醫搶救仍不治，更成台灣COVID-19境外移入個案，確認死因後納死亡個案，指揮中心今天表示，已匡列25名接觸者，研判社區風險小。

巴拿馬籍貨輪KAMO的船長（案16067）為一名60多歲的菲律賓籍男性，是否曾接種COVID-19疫苗仍待調查中，8月26日開始發燒，同日因身體不適申請靠港送醫不治，27日採檢、28日確診。

今天下午中央流行疫情指揮中心有媒體關心，是否對巴拿馬籍船長進行基因定序，以及如何評估港務人員感染風險，副指揮官陳宗彥表示，已匡列相關接觸者共25人，1人列居家隔離，8人列自主健康管理，16人列自我健康監測。鄰近建築物與道路都已經完成清消。

陳宗彥進一步說明，由於第一時間區域管制中心已儘速疫情調查，將接觸者納入居家隔離及自我健康監測，巴拿馬籍貨輪KAMO昨天已離開港口，前往下個目的地。

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