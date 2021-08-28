板橋大遠百1樓櫃姊確診 1500名員工快篩
新北板橋大遠百今傳出1名櫃姐確診，新北市長侯友宜指出，該名員工今早PCR呈現陽性，Ct值31較不具傳染力，但對於消費場所會採更嚴格、標準檢視，大遠百內的1500名員工也啟動企業快篩，全部陰性、且清消完畢才會復業。
侯友宜在記者會指出，新北今雖然新增0個確診個案，不過江子翠篩檢站昨有遠百員工出現不舒服症狀前往快篩，雖然快篩呈現陽性，今早通知PCR陽性，除了大遠百啟動企業快篩，也擴大匡列採檢。
據了解該名員工為一樓專櫃櫃姐，侯友宜說，該名員工最後一次上班日為8月26日，疫調還在進行中，預計明天公布這名確診個案。目前大遠百1500名員工前往亞東醫院進行快篩，必須採檢陰性、全面消毒後才可以復業。
新北衛生局長陳潤秋指出，新北的快篩站均加採PCR，快篩是為了快速得到初步結果，PCR則需要一段時間才能得知，不過通常快篩陰性、PCR陽性的確診者，Ct值都偏高較不具傳染力。
板橋大遠百指出，由於臨時接獲通知有員工確診，目前所有人分散到各篩檢站快篩，也與亞東醫院溝通期望能夠多提供一點量能，至於明天營業時間，因為事發突然還不能確定。
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