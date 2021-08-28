快訊

BNT今起意願登記！ 第7輪AZ開放29歲以上8/29預約

本土確診三度+0！ 新北大遠百1例確診尚未列案號

今增6例境外移入 打印度Covaxin、中國國藥仍確診

聯合報 / 記者許政榆謝承恩陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

指揮中心今天公布國內新增6例境外移入病例，分別來自法國、美國、越南、巴基斯坦、柬埔寨及其他國家移入。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日境外移入6人中，有4人接種疫苗二劑滿14天。

羅一鈞說，其中序號2接種AZ疫苗，序號4今年6月在國外接種印度製造的Covaxin疫苗，他7月底在越南確診，後來有檢附陰性證明來台，他應是二劑接種完14天後確診，還是算是突破性感染。

羅一鈞表示，序號5是接種兩劑AZ，序號6今年3月底4月初接種國藥疫苗，6月柬埔寨確診過，屬於確診後又復陽，本身有低病毒量，其中2位是國外確診過。

指揮中心今天公布國內新增6例境外移入病例。圖／中央流行疫情指揮中心提供
指揮中心今天公布國內新增6例境外移入病例。圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

境外移入首例 AZ混打莫德納仍突破性感染

混打也擋不住！驚見首例AZ+莫德納「突破性感染」

全台首例中國國藥疫苗「突破性感染」 男檢疫期滿前確診

陳時中曝接種高端後2死 致死原因都和這有關

相關新聞

本土確診三度+0！ 新北大遠百1例確診尚未列案號

今天本土確診三度傳出+0，確診死亡也是0例！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然今天確定案例雖然是零，但是今天新北...

板橋大遠百有員工確診 突宣布今天暫停營業

又有確診個案！板橋大遠百稍早在FB粉絲專頁貼文指出，今天暫停營業一天，對此，新北市衛生局表示，今天上午接獲有員工PCR陽...

今增6例境外移入 打印度Covaxin、中國國藥仍確診

指揮中心今天公布國內新增6例境外移入病例，分別來自法國、美國、越南、巴基斯坦、柬埔寨及其他國家移入。醫療應變組副組長羅一...

三總揭2院內感染 移工共用湯匙吃鳳梨釀禍

因應國內疫情趨緩，全國降為二級警戒滿月，陸續開放風景區、遊樂園、健身房、游泳池、補習班等，全國醫院及長照機構到近日才開放...

最新！ 外籍貨輪船長死後確診 16登船港務員採檢結果

巴拿馬籍貨輪加茂「KAMO」62歲菲律賓籍船長前晚11時43分因發燒通報需急救，停泊台北港以吊掛方式接駁上岸送醫急救仍不...

直播／今本土、死亡案例都+0！BNT疫苗預約系統當機

國內開放第六輪進行高端開打，預計將於第七輪開打AZ疫苗，加上BNT疫苗提前到貨，疫苗意願登記平台於今天下午2時重啟，並納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。