今增6例境外移入 打印度Covaxin、中國國藥仍確診
指揮中心今天公布國內新增6例境外移入病例，分別來自法國、美國、越南、巴基斯坦、柬埔寨及其他國家移入。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日境外移入6人中，有4人接種疫苗二劑滿14天。
羅一鈞說，其中序號2接種AZ疫苗，序號4今年6月在國外接種印度製造的Covaxin疫苗，他7月底在越南確診，後來有檢附陰性證明來台，他應是二劑接種完14天後確診，還是算是突破性感染。
羅一鈞表示，序號5是接種兩劑AZ，序號6今年3月底4月初接種國藥疫苗，6月柬埔寨確診過，屬於確診後又復陽，本身有低病毒量，其中2位是國外確診過。
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