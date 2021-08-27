境外移入首例 AZ混打莫德納仍突破性感染

據統計，7月2日到8月27日共有214例境外移入個案，近1成、約23例為完整接種2劑疫苗且間隔14天後仍染疫的突破性感染，包括國內首例AZ混打莫德納疫苗的個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中公布，過去一週共新增16例境外移入個案，經病毒基因定序全數感染最早在印度發現的Delta變異株，個案分別來自多個不同國家，Ct值介於9到29之間，顯示個案病毒量有高有低。

羅一鈞指出，目前國內Delta變異株個案共有83例，其中13例是和今年6月屏東Delta群聚案相關的本土病例，其餘70例則是境外移入病例。

羅一鈞說，境外移入個案中又有8例是突破性感染，也就是接種兩劑疫苗14天後才發病或確診的個案，接種疫苗廠牌包括莫德納和BNT各3例、嬌生及AZ各1例，由此可見境外移入Delta壓力大，邊境必須嚴管。

他表示，指揮中心除了針對境外移入個案進行基因定序，也持續對本土病例進行基因定序，7月共定序153例、8月定序51例，結果都是最早在英國發現的Alpha變異株，目前還沒偵測到屏東以外有Delta變異株個案出現，顯示本土和境外流行的是不同病毒株。

羅一鈞指出，7月2日到8月27日期間確診的214例境外移入個案中，有近1成、23例符合突破性感染定義，接種的疫苗廠牌包括8例BNT疫苗、7例AZ疫苗，嬌生及莫德納疫苗各3例、1例國藥疫苗、1例AZ混打莫德納疫苗。

羅一鈞說，這23例個案包括今天新增的3例境外移入突破性感染個案，其中2例接種AZ疫苗，另有1例是混打AZ及莫德納疫苗，也是國內混打疫苗後突破性感染首例。

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