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外籍貨輪船長發燒不治曾停靠台中港 碼頭清消

中央社 / 台中27日電

巴拿馬籍貨輪KAMO船長因發燒送醫不治，此船曾停靠台中港25小時，台中港務分公司今天上午清消12至14碼頭、引水人辦公室，中央流行疫情指揮中心進行疫情調查。

巴拿馬籍貨輪KAMO 25日下午1時30分停靠台中港，裝載機件後；26日下午2時42分離港，預計前往日本；昨晚行經台北港外海時，船長出現發燒症狀，貨輪緊急在外海下錨，由海巡單位以接駁方式，將船長送醫但仍不治。

台中港務分公司指出，今天凌晨接獲相關通知後，上午9時在12至14號碼頭、引水人辦公室進行消毒，此貨輪停靠14號碼頭裝載機件，依據COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，工人上船裝載貨物時，並未與船員有交叉接觸，引水人上船時也落實防疫措施。

確切疫情調查結果，將由中央流行疫情指揮中心統一說明。

新冠肺炎 COVID-19

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