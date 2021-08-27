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本土+0好消息！ 境外7例自4國家入境、增1死

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內今日本土確診案例又見「+0」好消息！國內今日沒有確診病例，但新增7例境外移入COVID-19病例，分別自瑞典、美國、印尼及印度入境；另確診個案中新增1例死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，今天沒有確定本土病例，境外移入七例，死亡有一例，解除隔離92.7％，境外移入三男四女，分別從四個國家入境。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自瑞典(案16058)、美國(案16059)、印尼(案16060、16061、16062)及印度(案16063、16064)入境，入境日介於今年8月13日至8月25日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心說，今日新增1例死亡個案，案14879為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；3月12日因其他原因住院，6月26日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，6月29日採檢，6月30日確診，8月18日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月25日累計公布14,740位確診個案中，已有13,669人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,596,704例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,579,632例排除)，其中15,954例確診，分別為1,392例境外移入，14,509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計833例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內今日沒有確診病例，但新增7例境外移入COVID-19病例，分別自瑞典、美國、印尼及印度入境；另確診個案中新增1例死亡。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今日沒有確診病例，但新增7例境外移入COVID-19病例，分別自瑞典、美國、印尼及印度入境；另確診個案中新增1例死亡。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今日沒有確診病例，但新增7例境外移入COVID-19病例，分別自瑞典、美國、印尼及印度入境；另確診個案中新增1例死亡。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今日沒有確診病例，但新增7例境外移入COVID-19病例，分別自瑞典、美國、印尼及印度入境；另確診個案中新增1例死亡。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今日沒有確診病例，但新增7例境外移入COVID-19病例，分別自瑞典、美國、印尼及印度入境；另確診個案中新增1例死亡。圖／中央流行疫情指揮中心提供
國內今日沒有確診病例，但新增7例境外移入COVID-19病例，分別自瑞典、美國、印尼及印度入境；另確診個案中新增1例死亡。圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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