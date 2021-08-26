全台首例中國國藥疫苗「突破性感染」 男檢疫期滿前確診

中央社 / 台北26日電
大陸國產國藥疫苗。法新社
大陸國產國藥疫苗。法新社

指揮中心公布今天新增6例境外移入個案，其中一名50多歲男子於4、5月間接種2劑中國國藥疫苗，8月返台檢疫期滿前採檢仍確診，為全台首例國藥疫苗接種後突破性感染。

中央流行疫情指揮中心公布今天新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國（案16050、16052、16057）、日本（案16051、16053）及中國大陸（案16054）入境，入境日介於8月2日至8月24日，均持有搭機前3天內檢驗陰性報告。

其中案16054為50多歲台灣男子，於8月12日自中國大陸入境，24日於防疫旅館檢疫期間發病，出現喉嚨癢的症狀；這名男子曾於4月24日、5月21日分別接種2劑國藥疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞證實，這名男子是7月起詢問入境旅客疫苗接種狀況以來，台灣首例完整接種2劑國藥疫苗、符合突破性感染條件的個案。

羅一鈞說，這名男子24日發病，PCR採檢Ct值為29，初判入境前就已染疫，在潛伏期中出現症狀，後續還會繼續追蹤。

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