確診後匡列5大標準 新北衛生局長說分明

新北市近期針對World Gym板橋雙十店匡列96人居家隔離，當中也包含沒跟確診者接觸的民眾，衛生局長陳潤秋也為此說明市府匡列標準，要依照人、事、時、地、物5大標準去看待，決定要不要擴大匡列。

陳潤秋表示，根據疫調來看，「人」代表跟旁人的接觸狀況、「事」是單獨個案還是群聚事件、「時」指彼此接觸時間或同一環境，或許有沒跟確診者接觸但環境不通風，還要看待的時間多長，都會列入考量。

陳潤秋續指，「地」會看疫調地點是否通風良好，社交距離可維持到多少，最後「物」則像茶水間或一些個人物品，有共同觸摸且在某個時間點並非清消時段，這些都會納入考量，盡可能阻斷傳播鏈。

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