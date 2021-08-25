確診後匡列5大標準 新北衛生局長說分明
新北市近期針對World Gym板橋雙十店匡列96人居家隔離，當中也包含沒跟確診者接觸的民眾，衛生局長陳潤秋也為此說明市府匡列標準，要依照人、事、時、地、物5大標準去看待，決定要不要擴大匡列。
陳潤秋表示，根據疫調來看，「人」代表跟旁人的接觸狀況、「事」是單獨個案還是群聚事件、「時」指彼此接觸時間或同一環境，或許有沒跟確診者接觸但環境不通風，還要看待的時間多長，都會列入考量。
陳潤秋續指，「地」會看疫調地點是否通風良好，社交距離可維持到多少，最後「物」則像茶水間或一些個人物品，有共同觸摸且在某個時間點並非清消時段，這些都會納入考量，盡可能阻斷傳播鏈。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言