本土零確診防疫勿鬆懈 陳時中：未來2週是關鍵

國內COVID-19今天本土個案零確診，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，看到加零當然很高興，但切勿鬆懈，未來2週是重要的觀察期，好好守住才有清零的機會。

時隔108天，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案又見零確診，全國2級警戒於9月7日後能否降級，各項防疫規定能否再鬆綁，引發關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，看到加零當然很高興，但只是看到清零的一絲希望，防疫也不能鬆懈，必須持續守好、守住，未來2週將是非常重要的觀察期，希望各界千萬不要鬆懈。

至於八大行業何時能鬆綁，陳時中說，台灣才剛剛達到第一天本土零確診，務必把成果維持住，必須持續觀察一段時間，才可能有進一步鬆綁。

有媒體詢問，一早就有媒體人周玉蔻、台南市長黃偉哲紛紛爆料今天本土零確診。陳時中說，公布零確診的消息雖然不算洩露個案資訊，「但他們會知道，我也覺得有點奇怪」，會進一步追查承辦人員是否落實保密，坦言要檢討內部管理。

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