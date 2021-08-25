台灣2個多月控制社區感染 長庚「這件事」大馬學者驚呼

Delta病毒席捲全球，馬來西亞受其影響，確診人數不斷飆升，上周單日確診創新高，逾2萬多人確診。位處馬來西亞的馬來亞大學，昨與長庚醫院透過視訊交流疫情之下，醫院管理的對應措施。長庚分享院內感控措施，讓馬來亞大學學者驚呼「怎麼可能做到？」特別是每天篩檢量最高可達到1200件，令對方嘖嘖稱奇。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，大馬疫情再起，馬來亞大學設有附設醫院，對於台灣這一次經歷Alpha病毒的侵襲，社區感染在二個多月後獲得穩定的控制感到非常好奇。他向大馬學者提出「長庚院內防疫的三大措施」，領導、配合、檢驗；其中對方對於檢驗量能感到最不可置信。

邱政洵表示，疫情之下，明確的指令以及防疫方針必須要快速制定，且能落實執行，台灣的指揮中心因應疫情發展隨時滾動式調整指引，讓防疫更有彈性，醫院內院長的指示，以及協調各科的配合也是一大重點。第二是「配合」，面對病毒各科都必須要放下「本位主義」，團隊合作協調，疫情不是只有感染科的事，而是每一位醫護人員都能協助幫忙，再來是民眾的配合，台灣民眾都知道為了防疫，進入醫院要配合醫院的防疫措施，避免造成院內感染，影響醫療量能。

第三是檢驗量的提升，邱政洵表示，對方聽到台灣對所有住院患者、陪病者都要強制篩檢，感到非常驚訝，以林口長庚為例，有3000床病床，現在為降載的狀態，每天最高的篩檢量可以執行1200件，平時約500件。他向對方強調「檢驗量絕對是防疫的基本功」。

馬來亞大學學者於會議上回應，檢驗量的提升建立在有足夠的人力上，但人力的調控是他們要面對的最大課題。馬來亞大學主代表Dr. Tharani Loganathan，為馬大醫學院社會和預防醫學系教授，她致詞時表示，台灣在今年5月雖曾爆發本土個案，但迅速穩定了疫情，讚佩台灣有效的防疫措施及國人自律的表現，她也非常感謝長庚醫院在疫情間，持續關懷國際合作夥伴，期盼雙方賡續交流，攜手渡過每一個難關。

長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成表示，鑑於全球疫情恐難在短時間結束，長庚承辦的新南向計劃不會受疫情而中斷，將藉由網路衛教資訊及影片分享等方式繼續辦理，例如防疫交流視訊會議、專科研討會、線上產業媒合會等，以促進目標的達成，同時積極規畫未來合作計畫，待疫情緩和後即可啟動。 馬來亞大學學者對於台灣如何守住第二波疫情感到好奇，而長庚院內感控措施以及大量篩檢量，感到不可思議。圖／林口長庚醫院提供

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