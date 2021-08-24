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影／證實桃園作家打高端過世 陳時中：可能是心肌梗塞
陸姓作家昨日才跟兒女一同去打高端疫苗，今天上午突然身體出現不適症狀，送往醫院後搶救無效死亡，經桃園市府通報不良反應。其死因是否跟高端疫苗有關係，仍須釐清。
發言人莊人祥說明，昨天接到45件不良事件通報，23例為非嚴重事件、2例死亡、20例為其他疑似嚴重事件。目前這2例死亡案例中，新增一位77歲因施打AZ疫苗滿59日死亡，另一位為70歲施打莫德納疫苗滿36日死亡。
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