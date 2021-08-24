聽新聞
test
0:00 / 0:00
作家打高端隔天猝逝 臉書曾發文「打疫苗是國民義務」
桃園市56歲陸姓網路專欄作家昨天帶兒子、女兒接種高端疫苗，今天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治，他曾在臉書表示支持全民打疫苗，稱接種是「國民義務」，還曾表態支持發展國產疫苗，稱「疫苗自主」與未來國家競爭力息息相關，甚至曾說，萬一接種疫苗過世，「也只能視為向病毒獻祭」。
陸姓作家昨天帶子女至大園高中接種高端疫苗，今天上午卻不幸猝逝，但他同時也是「全民打疫苗」的倡議者，6月25日曾在臉書發文表示「打疫苗是一種國民義務」，稱「抗疫攸關國家安全，所以接施打疫苗是一種國民義務，而不是權力」，文末甚至寫道，萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒「獻祭」——用少數人的犠牲，換取多數人的平安。
陸男7月31日也發文表示支持開發國產疫苗，稱未來國家競爭力與「疫苗自主」有關，國家必須發展自己的疫苗，病毒會隨時變異，疫苗自主才能因應；本月14日更去參觀高端疫苗廠，稱「高端疫苗12歲以上就可以打」，國高中生打完就可以正常上課，「是最重要的」，「不只對台灣重要，對全世都是重要的！」
陸男粉絲專頁顯示，他生前為Buzzorange政論專欄作家、《上下游》食物專欄作家、《桃園農田水利會百年誌》主筆；目前男子遺體停放在聯新醫院急診室。
桃園市新聞處剛才證實陸男身分，新聞處表示下午的防疫記者會將說明此案；衛生局表示，已經接獲本案，死因有待釐清，下午將發布新聞稿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言