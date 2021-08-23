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新北再添4例確診足跡一次看 1例曾搭台鐵往返花蓮

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北公布確診者最新公共場域足跡。圖／新北衛生局提供
新北公布確診者最新公共場域足跡。圖／新北衛生局提供

在今天新增4例確診中，全數分布在新北，其中有2例感染源還待釐清，分別在中和與三重，而市府下午也公布最新足跡，公共場域足跡皆在板橋，而三重個案則在12、15日搭乘過台鐵往返台北與花蓮。

市長侯友宜說明，4例中有2例是居家隔離陰轉陽，2例都在板橋，也都屬職場感染，其中市府也公布案16041的公共場域足跡，16到21日期間都和台北市確診同事在World Gym板橋雙十店，另也在18日晚間到過魚中魚文化店、19日中午全聯板橋莒光店與21日晚間淘魚館水族。

而新增的2例感染源，侯友宜表示，中和1名女性因其他疾病常去就醫，前天身體不適去醫院急診時採檢確診，Ct值34，還需要把感染源查清楚；另1例三重則是1名男性16日出現發燒，2度就醫、採檢皆陰性，但症狀未改善，前天3度採檢確診，同樣感染源還待釐清。

今天國內新增4例本土案例全在新北市。圖／取自侯友宜臉書
今天國內新增4例本土案例全在新北市。圖／取自侯友宜臉書

新冠肺炎 COVID-19 新北 侯友宜

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