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本土新增四例全在新北 無死亡個案

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

國內今天新增四例本土新冠肺炎確定病例，另有兩例境外移入個案。指揮中心指揮官陳時中表示，新增本土個案皆在新北。至於接種人數這兩天較少，目前接種涵蓋率為39.58％，劑次人口比為42.90％。

陳時中表示，新增4例本土病例，為2例男性、2例女性，其中2例為居家隔離期間陽性者，年齡介於20多歲至70多歲，其中2例發病日分別為今年8月15日、8月20日，餘2例為無症狀感染。個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、2例關聯不明。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月21日累計公布14,717位確診個案中，已有13,601人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4%。

今日新增2例境外移入個案中，案16037為俄羅斯籍20多歲女性，未接種新冠肺炎疫苗，8月11日自俄羅斯來台就學，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月20日有鼻塞等症狀，8月21日由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無框列接觸者。

案16038為40多歲立陶宛籍男性，未接種新冠肺炎疫苗，8月13日自立陶宛來台工作，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月21日出現發燒、咳嗽等症狀，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬5932例確診，分別為1373例境外移入，1萬4506例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計828例新冠肺炎死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

中央流行疫情指揮中心8月23日記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心8月23日記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

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