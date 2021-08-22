醫院探病要給PCR？ 應主管機關同意

醫院可否強制所有探病者都提供 PCR 陰性證明？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應說，如果醫院強硬規定「只認 PCR 不認居家快篩」，則需主管機關同意才可施行。被問及高端疫苗即將開打，屆時是否會出現爽約率高的問題，指揮中心指揮官陳時中說，過去疫苗爽約率大約都是 5% 左右。

醫院要求 PCR

近期有民眾看門診手術時，被醫院要求自費提供 PCR 證明，且不接受居家快篩證明，讓民眾去一趟醫院就得多花 4,000 元以上，引發民眾不滿。

對於相關檢驗費用可否由公費進行支出，陳時中解釋，防疫指引中規定住院、陪病的人因防疫，需要做 PCR 檢驗，因此相關費用由公費支出，但防疫指引並未要求門診與門診手術病患要提供檢驗證明，若醫院有特別要求病患提供，「我們尊重醫院的決定，但收費要事先告知、並取得病人同意。」

至於有醫院進一步要求，「只接受探病者提供的 PCR 證明，不接受居家快篩證明，否則不得入院」，羅一鈞則回應強調，醫院在進行相關要求時，也要考量民眾的方便性，如果仍堅持一定要做 PCR 才放行，則需要先報請主管機關同意。

高端爽約率恐飆升？

另一方面，第一批高端疫苗自 23 日起開始施打，有第一線的醫師指出，AZ 疫苗接種時的爽約率約是8%、莫德納則是不到2%，擔憂高端疫苗是否會因緊急授權等問題，導致實際接種時的爽約率飆升。對此陳時中回應說，從目前疫苗預約施打的整體來看，各品牌的爽約率都是 5% 左右，沒有出現該醫師所說的差異。

此外，指揮中心 22 日再新增 10 例新冠肺炎確診，分別為 6 例本土及 4 例境外移入，且確診個案中無新增死亡。

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