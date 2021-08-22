快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

台南小貨車疑自撞起火 消防員救出受困駕駛送醫

醫院探病要給PCR？ 應主管機關同意

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
醫院未經主管機關同意，不能要求探病者一定要給 PCR 證明。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
醫院未經主管機關同意，不能要求探病者一定要給 PCR 證明。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

醫院可否強制所有探病者都提供 PCR 陰性證明？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應說，如果醫院強硬規定「只認 PCR 不認居家快篩」，則需主管機關同意才可施行。被問及高端疫苗即將開打，屆時是否會出現爽約率高的問題，指揮中心指揮官陳時中說，過去疫苗爽約率大約都是 5% 左右。

醫院要求 PCR

近期有民眾看門診手術時，被醫院要求自費提供 PCR 證明，且不接受居家快篩證明，讓民眾去一趟醫院就得多花 4,000 元以上，引發民眾不滿。

對於相關檢驗費用可否由公費進行支出，陳時中解釋，防疫指引中規定住院、陪病的人因防疫，需要做 PCR 檢驗，因此相關費用由公費支出，但防疫指引並未要求門診與門診手術病患要提供檢驗證明，若醫院有特別要求病患提供，「我們尊重醫院的決定，但收費要事先告知、並取得病人同意。」

至於有醫院進一步要求，「只接受探病者提供的 PCR 證明，不接受居家快篩證明，否則不得入院」，羅一鈞則回應強調，醫院在進行相關要求時，也要考量民眾的方便性，如果仍堅持一定要做 PCR 才放行，則需要先報請主管機關同意。

高端爽約率恐飆升？

另一方面，第一批高端疫苗自 23 日起開始施打，有第一線的醫師指出，AZ 疫苗接種時的爽約率約是8%、莫德納則是不到2%，擔憂高端疫苗是否會因緊急授權等問題，導致實際接種時的爽約率飆升。對此陳時中回應說，從目前疫苗預約施打的整體來看，各品牌的爽約率都是 5% 左右，沒有出現該醫師所說的差異。

此外，指揮中心 22 日再新增 10 例新冠肺炎確診，分別為 6 例本土及 4 例境外移入，且確診個案中無新增死亡。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 高端疫苗

延伸閱讀

高端疫苗無殘劑問題 出現「爽約劑」可能再開放預約

相關新聞

新北增1例 侯友宜呼籲把境外移入都當Delta變異株

新北市今天新增1例確診，為新莊被匡列居家隔離的爸爸確診，比起境內，市長侯友宜更認為把病毒擋在境外才是防疫不二法門，要把所...

桃園女與雙北確診男打麻將染疫 北市：將釐清後續

桃園市今新增1例本土病患案16034，這名60多歲女性與曾接觸到新莊家庭群聚感染的友人新北個案16008，在桃園一處貨櫃...

桃園確診+1、匡列4家人 鄭文燦：打麻將染疫風險

桃園市政府今天下公布確診+1，這名60多歲女性，她與新北市家庭群聚接觸染疫的男性友人、另1新北確診男性友人共同打麻將後確...

北市本土+3！分布士林、大同、萬華區 2例感染源不明

中央流行疫情指揮中心今公布台北新增3例本土病例，2男1女，年齡介於未滿10歲至20多歲，其居住地為士林、大同及萬華區各1...

雲林1外籍看護工確診 曾去北港這些地方買東西

國內今天新增6例本土確診個案，其中雲林縣已2個月「+0」確診個案維持21例，今天新增1例，62天零確診破功，不過中央流行...

影／新增4例境外移入有2例「突破性感染」 至今累計達19例

今天新增四例境外移入個案，醫療應變組副組長羅一鈞今天說，其中有兩例已經接種完整兩劑疫苗，算是「突破性感染」，他們分別打的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。