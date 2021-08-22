翁啟惠：新冠肺炎恐流感化 只能靠疫苗、口服藥

生策會會長翁啟惠表示，COVID-19病毒一再變種，恐將「流感化」，接下來「藥物」應對COVID-19疫情很重要，尤其是口服藥，未來只有靠「疫苗」及「口服藥」才能讓世界逐步恢復秩序。

早在2020年2月疫情爆發之初，翁啟惠即在生策會網站撰文示警，COVID-19病毒恐將「流感化」，要有與新冠病毒長期共存的心理準備，最有效方法是靠疫苗。

翁啟惠目前人在美國進行相關工作，他接受中央社記者電話採訪時指出，以現在狀況看來，COVID-19病毒會持續存在人類社會，且會一直突變，最可怕的是有很大的比例是無症狀的感染者。

他表示，有史以來只有天花一個病毒被消滅，其他都還在，現在COVID-19病毒已進到各式各樣的人體裡，很難去除，只能與它共存；因此接下來「藥物」應對COVID-19疫情很重要，尤其是口服藥，未來只有靠「疫苗」及「口服藥」才能讓世界逐步恢復秩序。

不過，翁啟惠坦言，疫苗不太可能完全預防感染，但可預防重症，藥物則可治療輕症，就像「克流感」一樣，有症狀的話可以透過服藥降低重症發生率。

針對近來討論熱烈的「免疫橋接」議題，翁啟惠表示，現階段正值COVID-19疫情大流行，現實面要做真正的傳統三期臨床很困難，因為涉及醫學倫理問題，各界都在思考新方法，與現有的疫苗「比較」也是一種可能。

翁啟惠分析，現在被使用的COVID-19疫苗在評估對各種變種病毒的有效性上，也沒有完整臨床數據，不是真的把打了疫苗及沒打的人曝露在Delta病毒下來進行臨床試驗，大多是用比較的方式。

不僅是COVID-19疫苗，翁啟惠透露，每年流感疫苗的開發，主要也是看安全性及免疫反應的評估，沒有真正做有效性的臨床實驗。現在每年新一代的流感疫苗都是以安全性及血清抗體產生的效價做為核准依據，只做一期看安全性及免疫反應，並沒有在真實人類世界去做二期、三期來實測有效性。

正因為如此，翁啟惠說，流感疫苗開始施打時，沒人知道真正的保護力有多少。

翁啟惠預期，免疫橋接可望成為新的認證管道之一，也可能會是未來發展趨勢，包括英國、日本、韓國等都計畫以免疫橋接認證COVID-19疫苗；至於怎麼比較以及比較什麼，將會是關鍵。

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