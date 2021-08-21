彰化女移工確診 匡列119人血清抗體檢測結果出爐

彰化縣昨新增1名新冠肺炎確診者，20多歲越南籍女移工在轉換雇主篩檢時確診，彰化衛生局疫調匡列接觸者，包括同住6名親友和1名鄰篩檢為陰性，女移工在彰化打工接觸職場對象119人，血清抗體檢驗結果今出爐也都為陰性。

彰化縣今天沒有新增確診個案，縣府未召開防疫說明記者會，但針對昨天新增的女移工個案，彰化縣府衛生局長葉彥伯說，接觸對象以兼職職場和同住親友為主，親友都未打疫苗，工廠有7人打疫苗，但不論有無打疫苗，119人血清抗體都陰性。

葉彥伯表示，同住者和職場接觸者都沒有感染跡象，疫調也發現，個案4月中旬離開台中搬回彰化，期間曾北上找朋友，跟朋友租屋住在新北市三重，期間她也到板橋、三重等地參加移工社交圈活動，新北市居住期間工廠打工約1個月，這期間出現疑似症狀，因此初步研判是在北部感染，已請新北市衛生局疫調。

越南籍女移工8月19日轉換仲介公司採檢驗出陽性，病毒量雖不高，但衛生局考量社區隱型傳染鏈的黑數，當天就安排住院，進行血清抗體快篩、血清總量抗體檢驗，以及定量IgG抗體檢驗，研判為本土感染個案，推測在今年5至6月間就已感染。

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