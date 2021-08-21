今增2本土、8境外、1死 延長二級警戒至9月6日

國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這兩天疫苗打的相對少，將近3萬4000多人，人口涵蓋率39.56%，劑次人口比達46，截除隔離人數達1萬3500多人，達92.4％，全國延長二級警戒至9月6日。

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例，均非居家隔離期間檢驗陽性者，為新北市40多歲男性及50多歲女性，分別於8月16日及8月19日發病；其中1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說，今日新增1例死亡個案(案9244)，為60多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月25日出現發燒、流鼻涕等症狀，5月28日就醫採檢，檢驗陽性後於6月1日住院治療，6月2日確診，6月12日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月19日累計公布14,698位確診個案中，已有13,581人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4%。

指揮中心說，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16018)、印度(案16019)、印尼(案16020至16022)、南非(案16023)、日本(案16024)、阿爾巴尼亞(案16025)入境，入境日介於8月18日至8月19日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,472,606例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,455,074例排除)，其中15,916例確診，分別為1,367例境外移入，14,496例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

全國延長二級警戒至9月6日。圖／指揮中心提供

全國延長二級警戒至9月6日。圖／指揮中心提供

全國延長二級警戒至9月6日。圖／指揮中心提供

國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

5月起新冠肺炎本土病例每日採檢陽性率趨勢。 圖／指揮中心提供

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