快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日執行安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今增2本土、8境外、1死 延長二級警戒至9月6日

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、教育部高等教育司司長朱俊彰、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、教育部高等教育司司長朱俊彰、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這兩天疫苗打的相對少，將近3萬4000多人，人口涵蓋率39.56%，劑次人口比達46，截除隔離人數達1萬3500多人，達92.4％，全國延長二級警戒至9月6日。

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例，均非居家隔離期間檢驗陽性者，為新北市40多歲男性及50多歲女性，分別於8月16日及8月19日發病；其中1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說，今日新增1例死亡個案(案9244)，為60多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月25日出現發燒、流鼻涕等症狀，5月28日就醫採檢，檢驗陽性後於6月1日住院治療，6月2日確診，6月12日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月19日累計公布14,698位確診個案中，已有13,581人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.4%。

指揮中心說，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16018)、印度(案16019)、印尼(案16020至16022)、南非(案16023)、日本(案16024)、阿爾巴尼亞(案16025)入境，入境日介於8月18日至8月19日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,472,606例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,455,074例排除)，其中15,916例確診，分別為1,367例境外移入，14,496例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

全國延長二級警戒至9月6日。圖／指揮中心提供
全國延長二級警戒至9月6日。圖／指揮中心提供

全國延長二級警戒至9月6日。圖／指揮中心提供
全國延長二級警戒至9月6日。圖／指揮中心提供

全國延長二級警戒至9月6日。圖／指揮中心提供
全國延長二級警戒至9月6日。圖／指揮中心提供

國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增10例COVID-19確定病例，分別為2例本土及8例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

5月起新冠肺炎本土病例每日採檢陽性率趨勢。 圖／指揮中心提供
5月起新冠肺炎本土病例每日採檢陽性率趨勢。 圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

2級警戒延長至9月6日？指揮中心下午2時公布放寬規定

首見中國境外移入染Delta 羅一鈞：不排除機場染疫

陳宗彥視察高雄港入境檢疫流程 攜手高市府阻絕Delta

越南女移工涉北部移工社交圈確診 足跡跨3鄉鎮超市賣場

相關新聞

全球跟新冠變異株賽跑 台灣沒過度樂觀的本錢​

新冠病毒Delta變異株肆虐全球，中央流行疫情指揮中心統計，台灣過去一周12例境外移入確診病例，全部都是Delta變異株，甚至有3例是完整接種2劑疫苗14天後確診，屬「突破性感染」。新冠病毒不斷變異，如今已突破既有疫苗的保護力；疫苗嚴重不足的台灣，還能阻擋疫情多久？

新北防Delta病毒二採陰才出院 柯文哲：全國要統一標準

為防範Delta變種病毒，新北市政府昨下令，新北市醫院對境外移入確診個案，必須PCR採檢2次陰性才可出院。台北市長柯文哲...

感染年齡層改變 柯文哲：感染主力是年輕人

台北市今本土案例為零，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，據統計，疫情一開始，感染者中50歲以上占70%，但現在剩下1...

境外移入5例打過疫苗 增1例「突破性感染」打過二劑AZ

國內今日新增8例境外移入個案，其中5例打過疫苗，裡頭包含1例完整接種二劑疫苗滿14日，屬於「突破性感染」。指揮中心醫藥應...

彰化女移工確診 匡列119人血清抗體檢測結果出爐

彰化縣昨新增1名新冠肺炎確診者，20多歲越南籍女移工在轉換雇主篩檢時確診，彰化衛生局疫調匡列接觸者，包括同住6名親友和1...

3例境外案例是離岸風電工程師 柯文哲：境外控制是重點

本土北市今加零，台北市長柯文哲下午在北市防疫記者會中指出，北市過去兩周已經有3天是加零，但境外有8例，台北市其中3例是來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。