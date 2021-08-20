彰化新增1越南女移工染疫 感染源待釐清

彰化縣今天新增1例COVID-19本土病例，是20多歲女性外籍勞工，研判在5月、6月間感染，源頭待查，針對這名個案的社交圈、職場，及同住親友的社交及職場接觸者持續匡列採檢。

彰化縣連續13天無新增病例破功，中央流行疫情指揮中心今天公布彰化縣新增1例感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，彰化縣政府下午召開防疫記者會，縣長王惠美公布個案活動足跡，分布福興鄉、秀水鄉、彰化市等地，感染源待查，全縣累積確診271例。

彰化縣衛生局長葉彥伯接著說明，個案是一名20多歲女性外籍勞工，2018年12月從越南入境，任職台中市一家工廠，今年4月15日離職後搬到彰化，租屋處6人同住包含越南籍的母親、哥哥、阿姨、表姊、哥哥友人、阿姨朋友，這些親友的社交及職場接觸者匡列採檢中。

葉彥伯說，這名個案4月15日到8月19日四處打零工兼職，轉換仲介公司時採檢，8月19日Ct值34.53，透過血清抗體檢驗IgG陽性，研判2個月之前感染，時間點約落在5月、6月較有可能，當然也可能更早，不過5月、6月正值國內疫情高峰，因此以5月、6月感染最有可能。

葉彥伯說，這名個案5月到6月間、7月24日及7月25日曾參與北部越南籍移工社交圈，地點在萬華、板橋一帶，因此，也針對北部越籍移工社交圈、個案兼職工作職場疫調中，目前已匡列PCR採檢89人、居家隔離7人，持續疫調匡列，雖然研判5月、6月間感染，但感染源究竟是彰化同住者、職場、北部社交圈仍待查。

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