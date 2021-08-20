台電群聚案-1 黃珊珊：案15644和案15923無關連

台北市台電大樓爆發職場群聚感染，前後共3人確診，包括案15644、15923和16001，不過今天副市長黃珊珊說，案15644與後面2個案相差20天，樓層差了7層，因此該案不屬於職場感染，減少為2人。

三軍總醫院配合中央流行疫情指揮中心指導，前進台電大樓執行擴大篩檢作業，今天續由三總派遣30人醫護小組前往台電大樓架設3線篩檢站，針對台電公司所屬居家辦公人員及外包人力進行PCR篩檢作業，累計篩檢2685人PCR全為陰性。

不過黃珊珊指出，由於案15644在7月23日確診，有明確感染源，當時21樓全部清消、全棟停班3天，當時仍在三級警戒，採分流上班，居家隔離16人都為陰性。案15923於8月11確診，有明確感染源，7樓全面清消，匡列28人居隔、75人擴大採檢，也皆為陰性。

黃珊珊表示，由於上述2個案都有明確感染源，且相隔20天、相差7個樓層和部門，因此並非職場感染。不過案16001於8月16日確診，感染源為職場，因此算入職場感染，目前匡列接觸者67人居家隔離，同樓層員工自主健康管理並採檢。 黃珊珊表示，案15644和案15923前後差距20天，且都有明確感染源，因此非職場感染。圖／北市府提供

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