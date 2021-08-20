境外移入增12例染Delta 3人完整接種莫德納仍確診

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天公布境外移入基因定序結果，新增12例染Delta變異株病毒個案，其中3人接種完2劑莫德納疫苗，且施打滿14天，仍在境外染Delta。

中央流行情指揮中心今天記者會例行公布國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案基因定序結果，羅一鈞表示，13日到19日境外移入個案中，新增12例為最早在印度發現的Delta變異株病毒。

羅一鈞進一步說明，上述12例新增的Delta變異株病毒，共有4例未曾接種疫苗、8例接種過至少一劑疫苗，其中7例接種過2劑、1例接種過1劑；另外，符合突破性感染定義者有3例，分別為案15898、案15927及案15938，均完成接種2劑莫德納疫苗，且施打超過14天。

據指揮中心最新統計，國內截至目前累積67例Delta變異株，分別為54例境外移入病例，其餘13例為本土個案，國內所有本土Delta變異株病例均與屏東群聚案有關。

羅一鈞也提到，除境外移入個案基因定序結果出爐外，國內自7月2日至今確診的164例本土COVID-19個案也已完成基因定序，皆為最早在英國發現的Alpha變種，換句話說，過去桃園機場地勤染疫、永和群聚皆非Delta變異株。

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