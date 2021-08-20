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本土確診+6、境外+3、死亡+1！ 2例關聯不明、疫調中

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起醫療病變組副院長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起醫療病變組副院長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增9例COVID-19確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前解隔率為92.2％，疫苗昨天接種達2萬4000人次，人口涵蓋率39.49%，劑次人口比42.67。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例，其中2例為居家隔離期間檢驗陽性者，為4例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，其中3例發病日為今年8月18日、餘3例為無症狀感染。個案分布為新北市3例、台北市2例及彰化縣1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說，今天新增1例死亡個案(案15492)，為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月9日出現咳嗽症狀，7月16日因發燒及意識不清送醫並住院隔離治療，7月17日確診，8月18日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月18日累計公布14,692位確診個案中，已有13,550人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.2%。

指揮中心說，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自羅馬尼亞(案16011)、孟加拉(案16012)及英國(案16013)入境，入境日介於8月6日至8月17日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,450,350例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,433,271例排除)，其中15,906例確診，分別為1,359例境外移入，14,494例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計827例COVID-19死亡病例，其中819例本土，個案居住縣市分布為新北市406例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新增9例COVID-19確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增9例COVID-19確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增9例COVID-19確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增9例COVID-19確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增9例COVID-19確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供
國內新增9例COVID-19確定病例，分別為6例本土及3例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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