直播／今本土確診增加6例、境外3例 1例死亡

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增9例COVID-19確定病例，分別為6例本土及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中2例為居家隔離期間檢驗陽性者)，為4例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，其中3例發病日為今(2021)年8月18日、餘3例為無症狀感染。個案分布為新北市3例、臺北市2例及彰化縣1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

國內開放第六輪高端疫苗施打，第二波開放20歲至35歲民眾預約接種，時間將於今天中午12時截止，截至昨傍晚全台已累計58萬7331人完成預約接種，預計將開放61.4萬人預約接種。另台電大樓2千多名員工篩檢結果，也於今早出爐，指揮中心指揮官陳時中將於今天下午2時主持指揮中心記者會，公布最新進度。

第一波對象「65歲以上長者」、「64歲至20歲(含)第九類對象」以及「64歲至36歲(含)民眾」，第二波更加開20歲至35歲年輕族群，指揮中心發言人莊人祥表示，系統將於12時截止預約，高端疫苗仍持續封緘檢驗中，尚未預約接種的民眾，請盡快預約，並將於8月23日至8月29日施打。

至於我國宣布二級警戒維持至8月23日，是否再降級，指揮中心並未鬆口。對於邊境管制需檢疫14天規範將維持，但未來基於人道考量，將研擬開放讓跨國夫妻等對象能開放入境。至於中秋節的運輸量是否開放，陳則表示，將視疫情狀況而定，但「當然希望放寬，現在情況樂觀」。

另外對於同住親友的用餐規定，出外則是研擬同一桌可放鬆規定，但與其他桌則仍要拉開距離。陳時中表示，疫情和新冠肺炎病毒變異株都一直在變，要持續勤洗手、口罩、接種疫苗都很好，保護自己最重要。莊人祥指出，截至昨天國內剩餘疫苗量，AZ疫苗封緘檢驗完成後，仍有73萬劑，莫德納有23萬劑，未來可望提供第七輪疫苗施打。

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