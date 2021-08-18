快訊

阿富汗第五大城爆衝突！神學士掃射平民 釀至少2死12傷

台電大樓群聚案150人待採檢 結果最快19日公布

中央社 / 台北18日電
台電大樓示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照
台電大樓示意圖。記者林澔一攝影／聯合報系資料照

台北市台電大樓爆發COVID-19群聚疫情，指揮中心發言人莊人祥說，截至目前，同樓層已有181人完成PCR採檢，還有150人待採檢，其他樓層一律快篩，最快明天公布結果。

台北市台電大樓爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，7月下旬至今累計3人確診。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，確診病例當中，有1例於7月下旬確診，另2例於最近一週相繼確診，由於後2例為同樓層、不同部門同事，可能透過共用茶水間有所接觸，研判後2例為同一起群聚感染事件。

莊人祥說，目前已有67名職場接觸者遭匡列為居家隔離對象，同樓層前、後棟人員全面進行PCR採檢，截至目前已採檢181人，今天預計再採150人，同大樓其他樓層人員一律進行快篩，檢驗結果出爐後，將於明天說明。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

全台近千萬人次接種COVID-19疫苗 涵蓋率近4成

台電孕婦已接種兩劑莫德納疫苗染疫 指揮中心：非突破性感染

國產疫苗手臂消失「20.7萬隻」 高端最新預約人數曝光

今境外14例確診「緬甸占9例」 還有4人打過AZ、BNT疫苗

相關新聞

確診者足跡 屏東太平洋百貨今提早打烊、大規模消毒

高市一名境外移入確診個案15999，40多歲女性，今年5月從印度入境台灣，預計要返回印度工作前，8月17日到醫院篩檢後，...

找王必勝協助？台電爆職場群聚染疫 黃珊珊：不需要

台電大樓（北市中正區A職場）爆出新冠肺炎群聚感染，其中確診者還包含一名30多歲已懷胎32周、完成2劑疫苗的孕婦，台北市副...

職場確診多 柯文哲：茶水間喝茶邊聊天、廁所特別危險

本土今天新增6例確診，其中台北市新增4例為各縣市最多。台北市長柯文哲今天表示，今天北市新增四例，有兩例屬於辦公室職場感染...

本土確診6例、境外5例！同層樓3例台電人員確診

國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入，確診個案中無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中指出，台...

台電孕婦已接種兩劑莫德納疫苗染疫 指揮中心：非突破性感染

台電出現兩起確診，其中一案為完整接種兩劑莫德納疫苗的30多歲孕婦，疑似為我國首例「突破性感染」孕婦確診個案，且可能為第一...

感染源尚待釐清 北市1確診足跡遍及3捷運站

台北市政府今公布1例確診者公共場域活動史，其足跡涉及場域包含捷運港墘站、忠孝復興站、龍山寺站，北市衛生局表示，個案搭乘捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。