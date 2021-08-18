台電大樓群聚案150人待採檢 結果最快19日公布

台北市台電大樓爆發COVID-19群聚疫情，指揮中心發言人莊人祥說，截至目前，同樓層已有181人完成PCR採檢，還有150人待採檢，其他樓層一律快篩，最快明天公布結果。

台北市台電大樓爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，7月下旬至今累計3人確診。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，確診病例當中，有1例於7月下旬確診，另2例於最近一週相繼確診，由於後2例為同樓層、不同部門同事，可能透過共用茶水間有所接觸，研判後2例為同一起群聚感染事件。

莊人祥說，目前已有67名職場接觸者遭匡列為居家隔離對象，同樓層前、後棟人員全面進行PCR採檢，截至目前已採檢181人，今天預計再採150人，同大樓其他樓層人員一律進行快篩，檢驗結果出爐後，將於明天說明。

商品推薦