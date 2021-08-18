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北市台電大樓爆發群聚疫情 全棟人員PCR採檢

中央社 / 台北18日電
台電大樓示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照
台電大樓示意圖。記者林澔一攝影／報系資料照

台電大樓爆發群聚疫情，指揮中心指揮官陳時中今天指出，台電大樓近期陸續有3例同層樓人員確診，整棟樓人員將PCR檢驗，並進行全棟大樓消毒，檢驗結果下午陸續出爐。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增11例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

陳時中表示，今天新增的6例本土病例為2例男性、4例女性，年齡介於20多歲至80多歲，其中1例8月14日發病，其餘均為無症狀感染，個案分布為台北市4例、新北市2例；其中2例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

陳時中指出，在北市確診個案中，有一例和各界關心的台電大樓群聚案有關，該棟大樓位於羅斯福路，近日陸續在同一層樓的工作人員中，至今共驗出3例個案，目前已針對整棟樓人員通通進行核酸檢測（PCR）檢驗，也完成全棟大樓完整消毒，並採分流上班，PCR檢驗結果將於下午陸續會出爐，也建議整體企業快篩。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月16日累計公布1萬4663名確診個案中，已有1萬3214人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.1%。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計240萬7073例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含238萬9646例排除），其中1萬5891例確診，分別為1351例境外移入，1萬4487例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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